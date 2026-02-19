Beautiful streaming replica puntata 19 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 19 febbraio 2026, Mediaset ha trasmesso una nuova puntata di Beautiful. Durante l’episodio, Finn ha assistito alle nozze di Deacon e Sheila, scatenando le reazioni di Steffy. La giovane teme che questa riunione possa riaccendere i legami tra Sheila e sua madre biologica, creando tensioni. La scena ha portato a confronti intensi tra i personaggi, mentre si avvicina un possibile ritorno del passato. La puntata si conclude con alcuni dubbi sul futuro dei protagonisti.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 19 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Finn, testimone al matrimonio di Deacon e Sheila, scatena la rabbia di Steffy che teme il pericoloso riavvicinamento alla madre biologica.