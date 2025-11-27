Bar Carlino ecco la festa rossoblù Oggi il nostro salotto da Neri al fianco dei centri antiviolenza

Bar Carlino dice no alla violenza sulle donne, ospitando chi, per il quinto anno consecutivo, mette in moto un’iniziativa che porta questa emergenza allo stadio Dall’Ara, che sarà protagonista di un evento che sostiene i sei centri antiviolenza del territorio metropolitano. Oggi pomeriggio, la nuova puntata di Bar Carlino – che aspetta tifosi e lettori dalle 18 per il tradizionale pre-partita europeo in attesa di Bologna-Salisburgo – ospita Silvana Fusari, responsabile delle relazioni esterne di Pmg Italia e direttrice del progetto ’ Bologna for Community ’, che racconterà al pubblico proprio dell’iniziativa che lunedì dipingerà e riempirà lo stadio, unito nel dire "no alla violenza sulle donne – racconta Fusari alla conferenza stampa di presentazione dell’evento –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

