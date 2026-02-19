Bandecchi VS ‘Fuori dal Coro’ | scontro a Terni il sindaco denuncia

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha denunciato un episodio avvenuto ieri in città, accusando la troupe di ‘Fuori dal Coro’ di aver disturbato un evento pubblico. La lite è scoppiata quando i giornalisti hanno tentato di intervistare alcuni cittadini senza autorizzazione, creando tensione tra le parti. Bandecchi ha denunciato comportamenti aggressivi da parte del team televisivo, che avrebbe oltrepassato i limiti consentiti. La situazione si è sbloccata solo con l’intervento delle forze dell’ordine, lasciando aperta la questione sulla condotta dei giornalisti.

