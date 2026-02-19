Bandecchi VS ‘Fuori dal Coro’ | scontro a Terni il sindaco denuncia
Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha denunciato un episodio avvenuto ieri in città, accusando la troupe di ‘Fuori dal Coro’ di aver disturbato un evento pubblico. La lite è scoppiata quando i giornalisti hanno tentato di intervistare alcuni cittadini senza autorizzazione, creando tensione tra le parti. Bandecchi ha denunciato comportamenti aggressivi da parte del team televisivo, che avrebbe oltrepassato i limiti consentiti. La situazione si è sbloccata solo con l’intervento delle forze dell’ordine, lasciando aperta la questione sulla condotta dei giornalisti.
Tensione a Terni tra il Sindaco Bandecchi e la Troupe di ‘Fuori dal Coro’. Una disputa pubblica si è consumata ieri a Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e una troupe televisiva della trasmissione ‘Fuori dal Coro’. L’alterco, avvenuto in pieno giorno, ha il primo cittadino contestare i metodi operativi del team, accusandolo di aver cercato di provocare una reazione ostile. La vicenda ha rapidamente assunto risonanza mediatica, con il sindaco stesso a condividere alcuni momenti dell’interazione sui social media. Un Incontro Contestato: La Versione del Sindaco. La giornata si è conclusa con la pubblicazione da parte di Stefano Bandecchi di diversi video sui suoi canali social.🔗 Leggi su Ameve.eu
Terni, tensione tra Stefano Bandecchi e una troupe di ‘Fuori dal Coro’: “Venuti in città per fare una rissa”Il sindaco Stefano Bandecchi ha avuto un alterco con una troupe di ‘Fuori dal Coro’ a Terni, a causa di un servizio sulle recenti modifiche in città.
Leggi anche: Umbria, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio
Terni: Bandecchi sulle contestazioni “Erano quattro drogati e spacciatori”
Argomenti discussi: Il Re ha decapitato il Viceré.
Terni, Bandecchi va su di giri alle domande di un giornalista: «Aspetto che si incazzi»La segnalazione a Umbria24 di un Bandecchi particolarmente agitato nei pressi di Palazzo Bazzani, sede della Provincia di Terni, di cui è presidente, è arrivata attorno alle 19 di giovedì. Una volta s ... umbria24.it
Giunta Bandecchi, Patto avanti Terni: «Scandaloso regolamento di conti interno»«Sulla crisi aperta da Bandecchi e risolta ‘a rate’ con sconto del 40% data la giunta ridotta, il rimpasto appare come un gioco delle tre carte: è la prova di un regolamento di conti interno sulla pel ... umbria24.it
È Sergio Anibaldi il sesto assessore del Bandecchi bis. Il project manager di stadio-clinica, fuori da Palazzo Spada con il neo vice sindaco Paolo Tagliavento, ha preferito non rilasciare dichiarazioni per il momento facebook