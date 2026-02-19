Autonomia differenziata ok alle intese con le regioni La Lega | Una rivoluzione
Il governo ha approvato le intese con le regioni sull'autonomia differenziata, una decisione che la Lega definisce una vera rivoluzione. La causa principale è la volontà di concedere maggiore autonomia a Lombardia e Veneto, che puntano a gestire direttamente materie come istruzione e sanità. La firma di questi accordi potrebbe portare a modifiche sostanziali nei servizi pubblici locali. La discussione ha coinvolto anche i ministri delle rispettive aree, che hanno lavorato intensamente nelle ultime settimane. Restano ora da capire le reazioni degli altri partiti e degli enti locali.
Roma, 19 febbraio 2026 – Mentre il dibattito politico sembra avere occhi e orecchie solo per la riforma della giustizia, con annesso referendum, un altro provvedimento-bandiera della maggioranza di governo sembra riprendere la sua marcia spedito. Se la tanto dibattuta separazione delle carriere è un cavallo di battaglia di Forza Italia (come il premierato lo è di Fratelli d’Italia), dopo i tormenti interni la Lega incassa quella che il “suo“ ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, definisce un “passo decisivo” e “storico”. Il giorno che il Carroccio attendeva effettivamente da anni: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare sull’Autonomia differenziata tra governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
