Autonomia differenziata ok alle intese con le regioni La Lega | Una rivoluzione

Il governo ha approvato le intese con le regioni sull'autonomia differenziata, una decisione che la Lega definisce una vera rivoluzione. La causa principale è la volontà di concedere maggiore autonomia a Lombardia e Veneto, che puntano a gestire direttamente materie come istruzione e sanità. La firma di questi accordi potrebbe portare a modifiche sostanziali nei servizi pubblici locali. La discussione ha coinvolto anche i ministri delle rispettive aree, che hanno lavorato intensamente nelle ultime settimane. Restano ora da capire le reazioni degli altri partiti e degli enti locali.

Roma, 19 febbraio 2026 – Mentre il dibattito politico sembra avere occhi e orecchie solo per la riforma della giustizia, con annesso referendum, un altro provvedimento-bandiera della maggioranza di governo sembra riprendere la sua marcia spedito. Se la tanto dibattuta separazione delle carriere è un cavallo di battaglia di Forza Italia (come il premierato lo è di Fratelli d’Italia), dopo i tormenti interni la Lega incassa quella che il “suo“ ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, definisce un “passo decisivo” e “storico”. Il giorno che il Carroccio attendeva effettivamente da anni: il Consiglio dei ministri ha dato il via libera agli schemi di intesa preliminare sull’Autonomia differenziata tra governo e Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Autonomia: informativa Calderoli in Cdm su intese preliminari con regioni NordIl ministro Roberto Calderoli ha spiegato al Consiglio dei ministri le intese che il Governo sta stringendo con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Autonomia Differenziata, le pre-intese di Calderoli: tra rischi e opportunità per un Paese che cerca l’equilibrioLe pre-intese firmate dal ministro Calderoli con alcune regioni italiane segnano un passo importante nell'iter dell'autonomia differenziata.

