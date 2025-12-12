Umbria l' annuncio della Regione | Salute mentale al centro del nuovo piano socio sanitario

La Regione Umbria annuncia un nuovo piano sociosanitario incentrato sulla salute mentale. L’obiettivo è offrire supporto e attenzione alle persone e alle famiglie colpite da sofferenza mentale, riconoscendo l'importanza di affrontare questa tematica con sensibilità e impegno. Un passo fondamentale per migliorare i servizi e ridurre lo stigma legato a questi problemi.

"La sofferenza mentale arriva in modo silenzioso e ogni persona e ogni famiglia che affronta questo momento merita di non sentirsi sola", scrive la Regione Umbria in una nota. E Palazzo Donini annuncia di aver scelto di "dedicare alla salute mentale un'attenzione forte portando il tema al centro.

