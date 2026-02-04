A Roma, nel quartiere San Lorenzo, un’addetta dell’Inps conferma a una madre di tre figli che il suo assegno unico non subirà modifiche con la nuova legge prevista per il 2026. La donna si aspettava eventuali aumenti o maggiorazioni, ma niente cambierà per ora. La conferma arriva in un ufficio all’alba di febbraio, mentre fuori il sole invernale filtra tra le persiane chiuse.

Il 1° febbraio 2026, alle 8.15 del mattino, a Roma, nel quartiere San Lorenzo, in un ufficio dell’Inps dove i raggi del sole invernale si insinuano tra le persiane chiuse, un’addetta all’assistenza sociale ha appena confermato a una madre di tre figli che il suo assegno unico non cambierà di un euro, nonostante la nuova legge in arrivo. Non serve presentare la domanda aggiornata. Non serve riempire moduli. Il suo diritto è già riconosciuto. È un dettaglio che sembra piccolo, ma che in realtà sconvolge il quadro del sistema di sostegno alle famiglie. Per chi già percepisce l’assegno unico, il rinnovo automatico è ormai una realtà consolidata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assegno unico, per i “vecchi” non serve la nuova domanda: gli importi e le maggiorazioni 2026

Da febbraio gli assegni aumentano, l’Inps ha appena pubblicato le nuove tabelle con gli importi rivisti.

Aumenti Assegno unico 2026: ecco le nuove fasce con le maggiorazioni!

