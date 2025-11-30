Il femminicidio di Stefania Terrosi | Da quando era andato in pensione lui era più cupo

Parla Chiara, amica di Terrosi, uccisa dall’uomo che diceva di amarla: “Stefania era la dolcezza fatta donna. Non riesco proprio a capire e ad accettare che l’abbia ammazzata”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

femminicidio stefania terrosi eraIl ballo e gli animali, le passioni di Stefania Terrosi uccisa dal suo compagno - Era il motto di Stefania Terrosi, l’ultima donna vittima di femminicidio in Italia. Come scrive repubblica.it

femminicidio stefania terrosi eraStefania uccisa dal compagno Antonio con un proiettile al petto: lei voleva lasciarlo e cercava una casa tutta sua - Lui aveva detto a un amico di volere fare una "follia", poi i due spari: quello contro la donna e l'altro contro di sé ... Come scrive today.it

femminicidio stefania terrosi eraStefania Terrosi uccisa a Città della Pieve dal compagno Antonio Iacobellis (ex Aeronautica). «Lui le ha sparato poi si è tolto la vita» - Un uomo e una donna sono stati trovati morti in casa in una frazione di Città della Pieve. ilmessaggero.it scrive

