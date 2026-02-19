Ascolti tv ‘Una nuova vita’ su Canale 5 vince la prima serata con il 22% di share
I dati di ascolto di ieri sera mostrano che 'Una Nuova Vita' su Canale 5 ha conquistato la prima serata con il 22% di share. La causa di questo successo risiede nella forte affluenza di pubblico verso il programma, che ha attirato molti telespettatori. La puntata ha visto un picco di ascolti durante le scene più emozionanti, coinvolgendo diverse fasce d’età. La trasmissione si conferma tra le preferite degli italiani, mentre altri programmi hanno registrato risultati inferiori. La lotta per gli ascolti si è giocata fino all’ultimo minuto.
(Adnkronos) – Vittoria di Canale 5 nel prime time di ieri sera con 'Una Nuova Vita' che ha ottenuto 3.068.000 telespettatori e uno share del 22%. Secondo gradino del podio per Rai1 con 'Fabrizio De André – Principe libero' che ha totalizzato 1.845.000 telespettatori e uno share del 12,2%. Medaglia di bronzo per il programma 'Chi l'ha visto' seguito da 1.338.000 telespettatori (share dell'8,7%). Fuori dal podio su Rai2 'Notti Olimpiche' ha interessato 961.000 telespettatori pari al 6% mentre su La7 'Una Giornata Particolare' ha realizzato 895.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e Olimpiadi; Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi; Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e One life, testa a testa tra Gerry Scotti e De Martino; Ascolti tv dell’11 febbraio: Una nuova vita e le Olimpiadi invernali.
