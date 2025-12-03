Ascolti tv ‘L’Altro Ispettore’ su Rai1 vince la prima serata con il 18% di share

(Adnkronos) – É Rai1 con ‘L’Altro Ispettore’ a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, martedì 2 dicembre 2025. La fiction ha incollato davanti allo schermo 3.184.000 spettatori, totalizzando il 18% di share. Secondo posto per Italia1, che con la partita di Coppa Italia – Juventus-Udinese, ha tenuto davanti al video 2.623.000 spettatori . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

