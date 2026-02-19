Ascolti tv mercoledì 18 febbraio | Fabrizio De Andrè – Principe libero Una nuova vita Kingsman

Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Fabrizio De Andrè – Principe libero. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Chi l’ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Una nuova vita. Su Italia 1 Kingsman – Secret service. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Luca Marinelli è Fabrizio De André - Principe Libero: il biopic in onda stasera in tv su Rai 1 è tutto da guardareLuca Marinelli interpreta Fabrizio De André nel biopic trasmesso questa sera su Rai 1, un evento che ha suscitato grande interesse tra i fan del cantautore genovese.

Ascolti tv mercoledì 4 febbraio: L’invisibile, Una nuova vita, Chi l’ha visto?I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato il film

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e Olimpiadi; Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi; Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e One life, testa a testa tra Gerry Scotti e De Martino; Ascolti TV ieri sera, 11 febbraio 2026: chi ha vinto tra One Life e Una nuova vita?.

Ascolti tv ieri 18 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata mercoledì 18 febbraio 2026. Su Rai 1 il film Fabrizio De André – Principe libero ha intrattenuto spettatori pari al % di share. mam-e.it

Ascolti tv ieri, dati auditel e share programmi tvAuditel: I dati relativi agli ascolti tv di ieri e dei giorni passati relativamente ai programmi Rai, Mediaset e gli altri canali del DTT. Chi ha totalizzato maggior share? Scopriamolo insieme con i d ... superguidatv.it

La Rai blinda #Step. Per assicurare un boom di ascolti al programma condotto da De Martino fa slittare la partenza a dopo #Sanremo2026 e cambia giorno. Andrà in onda il mercoledì sera (dal 4 marzo), giorno in cui Rai1 si "spegne". #anteprima x.com

#AscoltiTV | Mercoledì 11 Febbraio 2026. Una Nuova Vita supera i 3 milioni (19.7%), male Rai1 con One Life (10.2%), sempre bene il Pattinaggio (13.4%). De Martino 22.3% vs Scotti 22.6% Tutti i dati facebook