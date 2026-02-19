Ascolti tv mercoledì 18 febbraio | Fabrizio De Andrè – Principe libero Una nuova vita Kingsman
Mercoledì 18 febbraio 2026, il film su Fabrizio De André ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, spesso presenti davanti agli schermi di Rai 1. La puntata, dedicata alla vita del cantautore, ha registrato un alto numero di ascolti rispetto ad altri programmi della serata. Contestualmente, “Una nuova vita” e “Kingsman” hanno raccolto meno pubblico, ma comunque si sono fatti notare tra le preferenze degli spettatori. La serata TV si è conclusa con una varietà di scelte, lasciando agli italiani molte opzioni di intrattenimento.
Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, mercoledì 18 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Fabrizio De Andrè – Principe libero. Su Rai 2 le Olimpiadi di Milano Cortina. Su Rai 3 Chi l'ha visto? Su Rete 4 Realpolitik. Su Canale 5 Una nuova vita. Su Italia 1 Kingsman – Secret service. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv mercoledì 18 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.
Luca Marinelli è Fabrizio De André - Principe Libero: il biopic in onda stasera in tv su Rai 1 è tutto da guardareLuca Marinelli interpreta Fabrizio De André nel biopic trasmesso questa sera su Rai 1, un evento che ha suscitato grande interesse tra i fan del cantautore genovese.
Ascolti tv mercoledì 4 febbraio: L'invisibile, Una nuova vita, Chi l'ha visto?I dati sugli ascolti tv di ieri sera mostrano che su Rai 1 è stato il film
Ascolti tv ieri 18 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata mercoledì 18 febbraio 2026. Su Rai 1 il film Fabrizio De André – Principe libero ha intrattenuto spettatori pari al % di share. mam-e.it
La Rai blinda #Step. Per assicurare un boom di ascolti al programma condotto da De Martino fa slittare la partenza a dopo #Sanremo2026 e cambia giorno. Andrà in onda il mercoledì sera (dal 4 marzo), giorno in cui Rai1 si "spegne". #anteprima x.com
#AscoltiTV | Mercoledì 11 Febbraio 2026. Una Nuova Vita supera i 3 milioni (19.7%), male Rai1 con One Life (10.2%), sempre bene il Pattinaggio (13.4%). De Martino 22.3% vs Scotti 22.6% Tutti i dati facebook