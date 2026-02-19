Il ritorno di Anna Valle su Canale 5 il 18 febbraio ha portato a un confronto diretto con Fabrizio De André, protagonista di una fiction su Rai 1 interpretata da Luca Marinelli. La puntata di Valle ha attirato molti spettatori, mentre la serie dedicata al cantautore genovese ha registrato un buon riscontro. La sfida tra i due programmi ha acceso l’interesse del pubblico, che ha scelto tra le due proposte televisive. La serata si è conclusa con risultati ancora da confermare, lasciando spazio a discussioni sui dati di ascolto.

Anna Valle è tornata su Canale 5 mercoledì 18 febbraio con un’ altra puntata di Una nuova vita e si è trovata a competere negli ascolti con Fabrizio De André – Principe liber o su Rai 1 con Luca Marinelli nei panni del grande cantautore genovese. Su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Chi l’ha visto? che si è occupato del caso di Liliana Resinovich. Le Olimpiadi invernali sono state protagoniste su Rai 2. Mentre su Rete 4 è andato in onda RealPolitik e su Italia 1 il film Kingsman: Secret Service. Mentre su La7 è tornata La Torre di Babele. Nell’access prime time la sfida è sempre tra Gerry Scotti che conduce su Canale 5 La Ruota della Fortuna e su Rai 1 Stefano De Martino con Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 18 febbraio, Anna Valle si scontra con De André. De Martino combatte per il podio

Ascolti tv mercoledì 18 febbraio: Fabrizio De Andrè – Principe libero, Una nuova vita, KingsmanMercoledì 18 febbraio 2026, il film su Fabrizio De André ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, spesso presenti davanti agli schermi di Rai 1.

Ascolti tv 18 febbraio 2026: Fabrizio De Andrè – Principe libero, Una nuova vita, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelIl fatto che mercoledì 18 febbraio 2026 Rai1 abbia trasmesso “Fabrizio De Andrè – Principe libero” ha attirato molti spettatori, mentre Canale 5 ha puntato su “Una nuova vita”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.