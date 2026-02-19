Arte urbana e nomadi digitali arrivano Kotè e The Atypical Vibes

A Piacenza, il progetto “Oggi studio, domani fatturo!” continua a coinvolgere artisti e nomadi digitali come Kotè e The Atypical Vibes. L'iniziativa, promossa dalla Biblioteca Passerini-Landi e ideata da Too, offre incontri gratuiti per chi desidera trasformare la passione creativa in una professione. Recentemente, i partecipanti hanno assistito a performance di arte urbana e ascoltato le esperienze di giovani lavoratori digitali. L’obiettivo è aiutare chi vuole entrare nel mondo del lavoro creativo senza costi. La prossima tappa è in programma tra due settimane.

Prosegue a Piacenza "Oggi studio, domani fatturo!", il progetto ideato da Too e rilanciato dalla Biblioteca Comunale Passerini-Landi, che propone un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati a chi vuole capire come trasformare la creatività in lavoro. Il cuore della rassegna entra ora nel vivo con due incontri consecutivi che esplorano mondi diversi. Venerdì 20 febbraio alle ore 18 sarà ospite Antonio Cotecchia, in arte Kotè, pittore, urban artist e sound designer. Conosciuto per i suoi murales di grandi dimensioni, capaci di trasformare le facciate dei palazzi in opere d'arte riconoscibili, Kotè racconterà il percorso che lo ha portato dalla ricerca artistica personale a un lavoro affermato.