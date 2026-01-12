Nomadi digitali | libertà globale o nuovo privilegio?
I nomadi digitali rappresentano una crescente tendenza nel mondo del lavoro, grazie alla possibilità di operare ovunque. Tuttavia, questa modalità porta con sé aspetti positivi e criticità, come la trasformazione delle città e le disparità sociali. In questo contesto, si apre una riflessione: la libertà globale offerta dal lavoro da remoto può diventare un privilegio esclusivo o favorisce un cambiamento più equo?
Dal boom dei visti per nomadi digitali alla gentrificazione delle città, luci e ombre della nuova geografia del lavoro da remoto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
