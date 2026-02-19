Arriva l' ultima perturbazione e dal fine settimana c' è un assaggio di primavera | le previsioni
Il maltempo ha portato pioggia e vento forte, causando disagi nelle ultime ore. Secondo il meteorologo di 3bmeteo, questa sarà l’ultima perturbazione prima di un miglioramento delle condizioni e un primo assaggio di primavera nel fine settimana. Le previsioni indicano che, dopo giorni di temporali, ci sarà un aumento delle temperature e un cielo più sereno. Le zone più colpite hanno visto allagamenti e alberi caduti. Da domenica, le condizioni miglioreranno in tutta la regione.
Nel weekend, secondo le previsioni deglie sperti di 3bmeteo, è previsto il ritorno dell'anticiclone che porrà uno stop a questa lunga sequenza di perturbazioni atlantiche Ancora maltempo e vento forte, ma sarà l'ultima perturbazione prima dell'assaggio della primavera. È quanto prevede il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. “L'ennesima tempesta atlantica, denominata Pedro, sta interessando l'Europa centro-occidentale e anche l'Italia, con il maltempo in intensificazione al Nord e progressivamente al Centro”, spiega. “Proprio sulle regioni settentrionali la neve cade a quote collinari, ma a tratti fin sul fondovalle sulle Alpi.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Meteo | “Ultima perturbazione di una lunga serie, assaggio di primavera nel weekend”L’arrivo della perturbazione Pedro ha portato pioggia intensa e vento forte in molte regioni italiane.
Meteo Genova e Liguria, dopo il maltempo un assaggio di primavera: le previsioniLa perturbazione che ha colpito Genova e la Liguria ha provocato pioggia intensa e raffiche di vento.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
