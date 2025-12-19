Festività | le variazioni ai servizi di Sei Toscana nei comuni della provincia di Arezzo

In occasione delle festività, Sei Toscana comunica le variazioni temporanee ai servizi di raccolta e gestione dei rifiuti nei comuni della provincia di Arezzo. Per garantire un servizio efficiente e puntuale, si invitano i cittadini a consultare le modifiche e pianificare di conseguenza le proprie attività di smaltimento. Restate aggiornati sulle novità e le eventuali variazioni consultando i canali ufficiali.

Arezzo, 19 dicembre 2025 – . In occasione delle festività sono possibili alcune modifiche ai servizi. Tutte le variazioni sono condivise con le singole Amministrazioni comunali con l'intento di offrire, anche durante i giorni di festa, servizi rispondenti alle esigenze dei cittadini. Centri di Raccolta: mercoledì 24 e mercoledì 31 dicembre sono possibili variazioni o riduzioni agli orari di apertura dei Centri di Raccolta di Arezzo, Subbiano, Chitignano, Castelfranco Piandisco', Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Cortona, Castiglion Fiorentino, Monte San Savino, Anghiari, Sansepolcro.

Le variazioni dei servizi di Sei Toscana per Capodanno - In occasione di Capodanno, mercoledì 1° gennaio, Sei Toscana ha previsto delle modifiche ai servizi ambientali anche nel comune di Grosseto in accordo con l’Amministrazione. lanazione.it

Raccolta rifiuti – variazioni festive Durante le festività natalizie il calendario subisce alcune modifiche. Date e tipologie di raccolta sono indicate nell’immagine qui sotto. - facebook.com facebook

