Non sono più una coppia né nella vita privata né nella musica E ora il cantante rompe finalmente il silenzio sui motivi che hanno portato alla rottura

I l 2026 segna un nuovo, doloroso ma necessario capitolo per Fausto Zanardelli. Con l’uscita del singolo A tanto così, il musicista inaugura la sua carriera solista come Fausto Lama, mettendo ufficialmente un punto al progetto dei Coma Cose. Un addio professionale, certo, ma che sancisce anche la fine della lunga storia d’amore con Francesca Mesiano, in arte California, sua compagna di vita e di palco per un decennio. In un’intervista al Corriere della Sera, Fausto esplora con sincerità le macerie di un legame che ha consumato se stesso tra note e sentimenti. ComaCose, Fausto e Francesca: coppia supercool. 🔗 Leggi su Iodonna.it

