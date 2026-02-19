Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nel giorno del suo compleanno, accusato di aver aggredito un funzionario in un ufficio pubblico. Secondo fonti ufficiali, l’arresto si è verificato dopo una lite scoppiata tra i due, che ha portato alla denuncia. La vicenda ha suscitato sorpresa tra i presenti, poiché l’arresto è avvenuto proprio nel centro della città. La polizia ha confermato di aver fermato Andrea per ulteriori accertamenti. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media locali.

Con una breaking news, la BBC ha annunciato che Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico. L’ex Principe, fratello di Re Carlo, è al momento in custodia cautelare. L’arresto della polizia della valle del Tamigi è avvenuto dopo alcuni sviluppi nelle indagini del Caso Epstein e dei file, con una valutazione approfondita. Ora è stata aperta un’indagine. La notizia è arrivata oggi 19 febbraio, giorno del compleanno di Andrea. L’ex Principe Andrea è stato arrestato nel giorno del suo compleanno. L’arresto è avvenuto poco dopo le 8 del mattino, il 19 febbraio, giorno del compleanno dell’ormai ex Principe ( Re Carlo lo ha privato dei titoli da tempo, a seguito dello scandalo Epstein). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nel giorno del suo compleanno: l’accusa

Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato: l’accusaAndrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato per aver sfruttato la sua posizione pubblica.

Epstein Files, il principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestatoIl principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato a Sandringham, sospettato di aver usato il suo ruolo pubblico per ottenere documenti riservati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.