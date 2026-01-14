Stazione marittima l' annuncio di Daniele Silvetti | A febbraio il tavolo tecnico per le proposte progettuali VIDEO
Daniele Silvetti annuncia che a febbraio si terrà un tavolo tecnico dedicato alle proposte progettuali per la riapertura della Stazione marittima di Ancona. In un video pubblicato su Facebook, Silvetti sottolinea l’importanza di un lavoro condiviso con la Regione Marche e l’assessore Francesco Baldelli, evidenziando l’impegno per il rilancio di questa infrastruttura strategica.
