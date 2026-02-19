Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha definito “abnorme” la sentenza del tribunale di Palermo che ha condannato l’Italia a risarcire Sea Watch. La causa è la decisione di un giudice di obbligare lo Stato a pagare per le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. La Russa ha commentato che questa sentenza rende più difficile far rispettare le leggi italiane sulle ONG. La questione si inserisce in un dibattito acceso sulla gestione dei soccorsi in mare e i limiti delle responsabilità dello Stato. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti nel settore politico.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa contro la sentenza del tribunale di Palermo che ha condannato l’Italia a risarcire la Ong Sea Watch. “Ho visto il post della presidente del Consiglio e sono pienamente d’accordo e la ringrazio per non aver avuto esitazione nel denunziare una cosa che ci sembra totalmente assurda “, ha detto la seconda carica dello Stato, che condivide le critiche espresse da Giorgia Meloni. “Non voglio entrare nella polemica referendaria, ma credo che vada stigmatizzato un provvedimento che rende sempre più difficile riuscire a far rispettare le leggi in Italia”, ha detto alla stazione di Roma Ostiense a margine dell’inaugurazione del “Treno del ricordo” dedicato all’esodo giuliano-dalmata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sea Watch, La Russa: "Sentenza abnorme. Sempre più difficile far rispettare la legge"

