Amici della Musica | Baeva e Kholodenko il suono dell’amore

Alëna Baeva e Vadym Kholodenko tornano a suonare insieme a Firenze il 21 febbraio, due anni dopo il loro debutto con gli Amici della Musica. La coppia, unita sia nell’arte che nella vita, si esibirà al Teatro della Pergola alle 16. Durante il concerto, i due musicisti interpreteranno brani di Brahms e Rachmaninoff, sorprendendo il pubblico con la loro sintonia. La loro collaborazione ha già conquistato numerosi appassionati, che attendono con entusiasmo questa nuova esibizione. La serata promette emozioni intense e note memorabili.

Firenze, 19 febbraio 2026 – Coppia nell'arte e nella vita. A due anni esatti dal successo del loro debutto insieme nella stagione degli Amici della Musica di Firenze, Alëna Baeva al violino e Vadym Kholodenko al pianoforte, tornano sabato 21 febbraio, alle 16, al Teatro della Pergola. I due musicisti proporranno musiche di Britten (3 Pezzi, dalla Suite op. 6), Fauré (Sonata n. 1 in la maggiore, op. 13) e Beethoven (Sonata n. 7 in do minore, op. 30 n. 2), Alëna Baeva è considerata una delle soliste più versatili e sorprendenti oggi in attività sulla scena mondiale. La sua carriera internazionale di altissimo livello è cresciuta a un ritmo straordinario nelle ultime stagioni.