Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio news spoiler e ospiti
Amici 25 torna in onda il 22 febbraio con una nuova puntata. La causa è il successo della scorsa stagione, che ha spinto i produttori a programmare ulteriori appuntamenti. Durante l’episodio, i concorrenti si sfideranno in nuove prove e si sveleranno i nomi degli ospiti speciali. Tra le sorprese, ci saranno anche alcuni ex allievi che torneranno a condividere il palco con i giovani talenti. I fan non vedono l’ora di scoprire quali sorprese sono in serbo per loro.
Ecco le anticipazioni di Amici 25: cosa è accaduto durante la puntata che andrà in onda domenica 22 febbraio. Domenica 22 febbraio su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici 25. Oggi nel mentre si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni. Ma cosa è accaduto questa volta in studio e chi ha ottenuto la maglia del Serale? Andiamo a leggere gli spoiler, svelati come sempre dagli amici di Superguidatv. Anche questa puntata di Amici 25 si è aperta con la gara di canto. Questa settimana, come accaduto nelle ultime due, ad esibirsi sono stati solamente due allievi per professore. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio news, spoiler e ospitiDomenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.
Leggi anche: Amici 25 anticipazioni puntata 8 febbraio: news, spoiler e ospitiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Amici 25: torna Todaro (dopo le polemiche), in tre al Serale e Valentina crolla dopo l’addio a Rudy Zerbi; Amici 25, anticipazioni del 15 febbraio: ecco chi sono i primi allievi che andranno al serale; Amici 25, anticipazioni puntata di domenica 15 febbraio: tre allievi al Serale, gli ospiti; Amici 25, spoiler registrazione 15 febbraio, tre allievi al serale: eliminati, classifica ballo e canto ed esito delle sfide.
Amici 25/ Anticipazioni registrazione puntata 22 febbraio 2026: Gard, Alessio e Riccardo al serale?Oggi 19 febbraio 2026 è prevista la nuova registrazione di Amici 25 con nuovi accessi al serale: tutte le anticipazioni della puntata ... ilsussidiario.net
Amici 25, anticipazioni della 20ª puntata: Angie va al serale, gli altri allievi in attesaUna sola maglia oro è stata assegnata nel corso della registrazione del 19 febbraio ed è andata alla cantante di Lorella Cuccarini ... it.blastingnews.com
Amici, le anticipazioni di domenica 15 febbraio 2026: eliminati, ospiti e spoiler sul serale Scopri di più! x.com
Amici 25, anticipazioni puntata 15 febbraio 2026: ospiti Giusy Ferreri e Drusilla Foer, tre maglie oro al Serale #Amici25 #AmiciSpoiler #Anticipazioni #15febbraio facebook