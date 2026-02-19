Amici 25 torna in onda il 22 febbraio con una nuova puntata. La causa è il successo della scorsa stagione, che ha spinto i produttori a programmare ulteriori appuntamenti. Durante l’episodio, i concorrenti si sfideranno in nuove prove e si sveleranno i nomi degli ospiti speciali. Tra le sorprese, ci saranno anche alcuni ex allievi che torneranno a condividere il palco con i giovani talenti. I fan non vedono l’ora di scoprire quali sorprese sono in serbo per loro.

Ecco le anticipazioni di Amici 25: cosa è accaduto durante la puntata che andrà in onda domenica 22 febbraio. Domenica 22 febbraio su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Amici 25. Oggi nel mentre si è tenuta la registrazione della puntata e in rete sono già spuntate le prime anticipazioni. Ma cosa è accaduto questa volta in studio e chi ha ottenuto la maglia del Serale? Andiamo a leggere gli spoiler, svelati come sempre dagli amici di Superguidatv. Anche questa puntata di Amici 25 si è aperta con la gara di canto. Questa settimana, come accaduto nelle ultime due, ad esibirsi sono stati solamente due allievi per professore. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Amici 25 anticipazioni puntata 22 febbraio news, spoiler e ospiti

Amici 25 anticipazioni puntata 1 febbraio news, spoiler e ospitiDomenica sera, su Canale 5, torna il talent Amici 25.

Leggi anche: Amici 25 anticipazioni puntata 8 febbraio: news, spoiler e ospiti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.