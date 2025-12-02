Amerigo Verardi al Mediaporto | primo appuntamento della rassegna poetica

BRINDISI - Alla fine di un anno faticoso, compresso, difficile da capire, un anno che ci ha fatto ridere, piangere, arrabbiare, il Mediaporto di Brindisi apre uno spazio di tregua e di profondità. Dicembre diventa un varco e la poesia ne è la soglia: un tempo che si scioglie e che torna a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it