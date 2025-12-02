Amerigo Verardi al Mediaporto | primo appuntamento della rassegna poetica
BRINDISI - Alla fine di un anno faticoso, compresso, difficile da capire, un anno che ci ha fatto ridere, piangere, arrabbiare, il Mediaporto di Brindisi apre uno spazio di tregua e di profondità. Dicembre diventa un varco e la poesia ne è la soglia: un tempo che si scioglie e che torna a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Argomenti simili trattati di recente
Questa rassegna mi rende felicissimo. Segnate le date al MediaPorto - Biblioteca di Brindisi. 5, 11, 19 dicembre: amerigo verardi Giuseppe Semeraro Cristina Carlà, 3 voci meravigliose. - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 5 dicembre al MediaPorto Amerigo Verardi presenta il libro “Il semplice automatismo dei desideri” - Alla fine di un anno faticoso, compresso, difficile da capire, un anno che ci ha fatto ridere, piangere, arrabbiare, il Mediaporto di Brindisi apre uno spazio d ... Come scrive brundisium.net
«Matteotti di nome»: Amerigo Verardi torna con un singolo urgente e appassionato, tra memoria, musica e resistenza civile - In uscita a metà luglio per NOS Records, il musicista brindisino, figura di culto della scena alternativa italiana, si schiera in nome di un antifascismo vivo. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it