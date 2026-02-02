Marche rischio di frane e alluvioniper più di sette residenti su 100La mappa dei territori più esposti

Le Marche sono tra le regioni italiane più a rischio di frane e alluvioni. Secondo le ultime mappe, oltre il 7% della popolazione vive in zone pericolose, dove le sequenze di case si affacciano su scarpate e voragini. Le immagini di Niscemi, in Sicilia, che mostrano palazzi che crollano in un precipizio, sono un esempio di cosa potrebbe accadere anche in altre parti del Paese. La minaccia di eventi naturali estremi si fa sentire sempre più vicina alle case e alle vite di molte persone.

Le sequenze di palazzine alte tre piani che sprofondano nel precipizio aperto dopo una frana, rilanciate da Niscemi (Sicilia) in tutto il mondo via web e tv, ci ricordano con una rappresentazione plastica che quasi tutti i Comuni d'Italia (il 94%) hanno almeno un lembo del loro territorio inserito in aree a rischio idrogeologico, esposte al pericolo di frane o alluvioni. Più di sette marchigiani su 100 abitano in territori non del tutto sicuri, secondo il dato che emerge dal rapporto Ispra 2024 su “Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio”, un report triennale presentato nel luglio scorso a Roma dall’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

