Trigoria saluta il 2025 | differenziato per Hermoso lavoro personalizzato per Bailey

Mentre il 2025 si avvia alla conclusione, Trigoria riflette sui risultati ottenuti. La Roma ha consolidato la propria crescita grazie all’impegno di allenatori come Ranieri e Gasperini, che hanno contribuito a migliorare il rendimento della squadra. Nel frattempo, si prosegue con interventi mirati, come il differenziato per Hermoso e il lavoro personalizzato per Bailey, per preparare al meglio la stagione futura.

Sta per andare in archivio il 2025, che ha regalato alla Roma tante soddisfazioni grazie prima all'operato di Ranieri e poi a Gasperini, che in pochi mesi ha alzato il livello della squadra. Il nuovo anno inizierà subito col botto per i giallorossi, che il 3 gennaio affronteranno la complicata trasferta di Bergamo con l'Atalanta per cercare altri tre punti importanti. Per questo motivo, Trigoria ha aperto le porte per l'ultimo allenamento dell'anno, per proseguire la preparazione proprio in vista della sfida con i nerazzurri, che per il tecnico di Grugliasco significherà fare un tutto nel recente passato.

