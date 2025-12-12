Sciopero 12 dicembre | in migliaia al corteo di Firenze Landini | Non ci fermeremo il Paese chiede cambiamenti

Il 12 dicembre si è svolto a Firenze uno sciopero di vasta portata, con migliaia di partecipanti al corteo. Landini ha sottolineato l'importanza di proseguire nella mobilitazione, evidenziando che il Paese richiede profondi cambiamenti nelle politiche economiche. La protesta si inserisce in un contesto di crescente esigenza di riforme e trasformazioni sociali.

"E' necessario cambiare le politiche economiche, il Paese reale chiede cambiamenti e non intendiamo fermarci". Così ha esordito il segretario della Cgil Maurizio Landini a Firenze oggi, 12 dicembre 2025, giorno dello sciopero generale contro la legge di bilancio, indetto dal suo sindacato L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sciopero 12 dicembre: in migliaia al corteo di Firenze. Landini: “Non ci fermeremo, il Paese chiede cambiamenti”

Sciopero generale del 12 dicembre infiamma i sindacati

