Tempesta di neve a New York | dichiarato stato di emergenza Central Park imbiancato e voli bloccati

Una intensa tempesta di neve ha colpito New York, portando a un accumulo di 11 centimetri a Central Park e alla dichiarazione dello stato di emergenza. La perturbazione ha causato cancellazioni di voli e difficoltà sulla viabilità, rappresentando la nevicata più significativa degli ultimi quattro anni nella città.

Una forte tempesta di neve ha investito New York, causando la nevicata più intensa in quattro anni. Registrati 11 cm di neve a Central Park, voli cancellati e strade ghiacciate. Il NWS segnala il rischio di ghiaccio nero; attivato il "code blue" per i senzatetto.

