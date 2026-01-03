Scarface un Al Pacino epico che fa la storia del cinema

Da liberoquotidiano.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SCARFACE  Con   Al  Pacino, Michelle Pfeiffer e Mary  Elizabeth  Mastrantonio. Regia    di  Brian De  Palma. Produzione USA   1983.  Durata:  2 ore e  50  minuti LA TRAMA  E' il  remake   del   classico  gangster   film  degli anni  30.  Con   qualche    variazione:  il  protagonista   non  è  più un emigrato italiano  ma  un  esule  cubano  e  il  mercato  di   cui  si  impadronisce  non più  quello  dell'alcol  proibito, ma  dello  spaccio  di   droga. Ma il plot  originario  è rimasto  lo  stesso. Scarface (qui  Tony Montana)   scala  i vertici  della  malavita  di  Miami uccidendo   chiunque    si  frapponga. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

scarface un al pacino epico che fa la storia del cinema

© Liberoquotidiano.it - Scarface, un Al Pacino epico che fa la storia del cinema

Leggi anche: Scarface: una scintillante steelbook 4K UHD tutta nuova per il cult con Al Pacino

Leggi anche: La “Storia d'Italia attraverso la canzone d’autore" fa tappa al Cinema Teatro Astra

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Scarface, Al Pacino: "Miloš Forman e Sidney Lumet offesi dalla mia scelta di fare il film" - Al Pacino sostiene che, nonostante il giudizio negativo dei suoi amici registi su Scarface, il successo del film dipenda in parte anche dalle critiche e dalla sua follia. movieplayer.it

Morto Ángel Salazar, spalla di Al Pacino in Scarface - Salazar ha recitato in parecchi film nel corso dei suoi 45 anni di carriera, ma è il suo ruolo di Chi Chi, il devoto scagnozzo di Tony Montana (Pacino) nel film Scarface diretto da Brian de Palma, ... movieplayer.it

È morto Angel Salazar, spalla di Al Pacino in Scarface e Carlito’s Way - Chi in Scarface e Walberto in Carlito's Way, ma i personaggi erano assolutamente simili: spalla e braccio destro dei cattivissimi personaggi di Al Pacino nei due film di Brian De Palma. fanpage.it

Quella è una tigre ?? Al Pacino e Michelle Pfeiffer nel film Scarface

Video Quella è una tigre ?? Al Pacino e Michelle Pfeiffer nel film Scarface

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.