Come cambia Google Discover con l’integrazione nativa di AI Mode

Ora per sfruttare le potenzialità di AI Mode in Google Discover non sarà più necessario uscire dall'app. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Come cambia Google Discover con l’integrazione nativa di AI Mode

Altre letture consigliate

Google Maps cambia volto: arriva l'intelligenza di Gemini ? ? Google ha appena integrato l'IA di Gemini direttamente dentro Maps. Non si tratta solo di un aggiornamento estetico, ma di un vero cambio nel modo in cui cerchiamo i luoghi. ?Cosa c - facebook.com Vai su Facebook

Google Keep cambia i promemoria e adotta Google Tasks ceotech.it/google-keep-ca… Vai su X

Google Discover arriva su desktop, cosa cambia - Google sta testando Discover, la sezione di contenuti personalizzati, anche sulla versione desktop del motore di ricerca. Segnala punto-informatico.it

Google presenta Discover, il nuovo Feed - Il Feed di Google sui dispositivi mobile cambia nome e diventa Discover, arricchendosi di nuovi contenuti messi in evidenza agli occhi dell'utente. Lo riporta punto-informatico.it

Tutto su Google Discover: cos'è, dove si trova e come funziona - Google Discover è una funzione integrata nell’app Google che permette ad ogni utente di scoprire nuovi contenuti e notizie ritagliati su misura sui suoi interessi e le sue ricerche. Si legge su esquire.com