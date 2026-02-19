Affari Tuoi partita disastrosa per Benedetta Gioca il marito e perde | Chiedo il divorzio

Benedetta ha perso la partita di Affari Tuoi, e il motivo è legato a una scelta sbagliata del marito. Durante la trasmissione, lui ha deciso di giocare al suo posto e ha sbagliato il colpo decisivo. La donna si è mostrata molto delusa e ha annunciato di voler chiedere il divorzio. La sconfitta ha lasciato un segno profondo, anche perché la fortuna sembrava essere dalla loro parte. La coppia si trova ora di fronte a una decisione difficile, mentre il pubblico assiste incredulo.

La fortuna aveva già deciso, ancora prima che si accendessero le luci dello studio, di voltare le spalle ai protagonisti. È quello che è successo durante la puntata di mercoledì 18 febbraio ad Affari Tuoi, dove la simpatia e la grinta di Benedetta, aspirante lavoratrice molisana e mamma del piccolo Niccolò, non sono bastate a contrastare un destino decisamente beffardo. Accompagnata dal marito Maurizio, la concorrente ha vissuto una partita turbolenta che si è conclusa nel modo più inaspettato (e amaro) possibile. Affari Tuoi, la partita di Benedetta dal Molise. L’inizio della puntata prometteva bene, almeno sotto il profilo del divertimento che qui non manca mai. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, partita disastrosa per Benedetta. Gioca il marito e perde: “Chiedo il divorzio” Ad Affari Tuoi Benedetta sbaglia tutto, lascia la partita al marito ma anche lui fallisce: “Chiederò il divorzio”Benedetta, concorrente di Affari Tuoi, ha commesso numerosi errori durante la sua puntata, causando il fallimento della sua strategia. Leggi anche: Affari Tuoi, Martina recupera una partita disastrosa: “Io un assegno così non l’ho mai visto” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Affari Tuoi, serata disastrosa e Martina Miliddi scatena la bufera sul web: È diventato altro; Affari Tuoi, Stefano De Martino lancia la pantofola a Herbert Ballerina. 300mila euro in fumo; Affari Tuoi, la diretta fa flop sul web tra sbadigli e polemiche: Edizione straordinaria di Striscia; ‘Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte’, stasera 13 febbraio: la puntata a tema. Affari Tuoi, serata disastrosa e Martina Miliddi scatena la bufera sul web: È diventato altroNella puntata di domenica 15 febbraio 2025 le ‘gemelle’ Ester e Federica sono tornate a casa a mani vuote: il ruolo della ballerina ex Amici divide i social ... libero.it Ad Affari Tuoi Benedetta sbaglia tutto, lascia la partita al marito ma anche lui fallisce: Chiederò il divorzioAd Affari Tuoi è il turno di Benedetta dal Molise. La pacchista sbaglia ogni mossa della sua partita, lascia il finale al marito che, però, fa peggio ... fanpage.it «Se non vinco, chiedo il divorzio! » ha scherzato Benedetta durante la puntata di “Affari Tuoi” andata in onda il 18 febbraio 2026. Originaria del Molise e sostenuta dal suo compaesano Herbert Ballerina, Benedetta si è subito fatta notare per la sua energia e il facebook