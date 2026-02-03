Da salute a difesa e aerospazio la trasformazione di Genenta

Genenta sta cambiando rotta. La società, nota per le sue ricerche contro i tumori, ha iniziato a muoversi anche nel settore della difesa e dell’aerospazio. Si tratta di una svolta concreta, che porta l’azienda a confrontarsi con nuovi ambiti e tecnologie. La trasformazione si vede nei progetti e negli investimenti, puntando a sfruttare le competenze sviluppate nel biotech anche in settori più vicini alla sicurezza e allo spazio.

Dal biotech declinato contro malattie sfidanti come i tumori, all’innovazione in difesa e aerospazio. La “trasformazione strategica” annunciata da Genenta Science Spa non è passata inosservata. La biotech fondata nel 2014 come spin-off dell’IRCCS San Raffaele di Milano da Luigi Naldini e Pierluigi Paracchi e quotata in Borsa al Nasdaq nel 2021, qualche giorno fa ha annunciato il passaggio ai settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza nazionale. Una scelta, quella dell’azienda guidata dal Ceo Pierluigi Paracchi, che porterà a una nuova denominazione: Saentra Forge Spa, con il nuovo simbolo ticker Nasdaq SAEN3. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Da salute a difesa e aerospazio, la trasformazione di Genenta Approfondimenti su Genenta Tech Un nuovo polo industriale italiano per l’aerospazio e la difesa Bonomi (investindustrial) punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un "campione nazionale", in Italia investiti 5,1 mld Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Genenta Tech Argomenti discussi: La salute animale è una difesa per l'uomo: veterinari in azione nel Fermano tra controlli e formazione; Catanzaro, al Pugliese la prima mobilitazione di Avs in difesa del diritto alla salute; Medici virtuali? No, grazie!; Difesa sguarnita.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.