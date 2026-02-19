Adottare un’isola privata per un anno | come partecipare all’iniziativa lanciata in Svezia

In Svezia, l’idea di adottare un’isola privata per un anno ha attirato l’attenzione. L’iniziativa permette a chi lo desidera di vivere un’esperienza unica, prendendo cura di un lembo di terra incontaminata. I partecipanti potranno trascorrere periodi di totale isolamento e rilassarsi in un ambiente naturale e selvaggio. Per partecipare, basta iscriversi e rispettare alcune regole di tutela ambientale. Questa opportunità si rivolge a chi cerca una fuga dalla vita quotidiana e sogna un contatto diretto con la natura.

