La tempesta Pedro avanza verso l’Italia, portando venti intensi, piogge abbondanti e nevicate eccezionali in montagna. Il maltempo ha già iniziato a colpire alcune regioni del Nord, creando disagi e allertando le autorità locali. Le previsioni indicano che nelle prossime ore le condizioni peggioreranno, con possibili allagamenti e slavine in prossimità delle aree montane. Le squadre di soccorso si preparano a intervenire in caso di emergenza, mentre la popolazione è invitata a restare vigile.

Si chiama Pedro, porta con sé venti fortissimi, piogge torrenziali e nevicate da record in quota, ed è già in movimento verso l’Italia. Non si tratta dell’ennesimo temporale passeggero: Pedro è la perturbazione atlantica numero 11 di questo inverno, e la sua traiettoria preoccupa gli esperti per l’intensità con cui si abbatterà sulla penisola nelle prossime quarantotto ore. Il nome non è casuale. Pedro appartiene al sistema europeo di denominazione delle tempeste, adottato per identificare i cicloni atlantici più significativi e facilitare la comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Questa perturbazione si è formata sull’Oceano Atlantico ed è rimasta a lungo in attesa, rafforzandosi, prima di puntare verso il Mediterraneo occidentale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Adesso preoccupa la tempesta Pedro: cosa dobbiamo attenderci nelle prossime ore

