Verona rafforza l’impegno per la casa | un nuovo milione per il recupero degli alloggi comunali
Il Comune di Verona ha stanziato un nuovo milione di euro per il recupero degli alloggi comunali, rafforzando così il proprio impegno nel settore dell’edilizia abitativa pubblica. La somma sarà destinata ad Agec, l’azienda incaricata della gestione del patrimonio immobiliare comunale, per interventi di riqualificazione e manutenzione degli alloggi. Questa misura mira a migliorare le condizioni delle abitazioni e a sostenere le famiglie residenti nella città.
