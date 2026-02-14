Marco Lodoli Francesca Cappelletti e Federica Luna Vincenti alla scoperta della Roma di Caravaggio nella prima tappa di A spasso con ABC

Marco Lodoli, Francesca Cappelletti e Federica Luna Vincenti hanno guidato gli studenti delle scuole superiori di Roma in una visita dedicata a Caravaggio, dopo aver scoperto come le luci e le ombre dell’artista si riflettano nella città. Durante il tour, i partecipanti hanno ammirato le piazze e i musei del centro storico, osservando dettagli che spesso sfuggono a un primo sguardo. La passeggiata rientra nel progetto “A spasso con ABC”, che invita i giovani a esplorare Roma attraverso diverse discipline artistiche e culturali. La prima tappa di quest’anno ha coinvolto i ragazzi in un percorso tra arte e storia

Primo appuntamento per l'anno 2025-26, con la linea tematica A spasso con ABC – un altro sguardo dei Progetti Scuola ABC, che accompagnano gli studenti e le studentesse del Lazio alla scoperta del cinema e dell'audiovisivo, della scrittura, della musica, del teatro, della storia e dei luoghi unici di Roma e del Lazio.