A spasso in scooter durante il divieto arrestato

Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri di San Prisco mentre viaggiava in scooter durante il divieto. La polizia aveva appena notato il veicolo in movimento in zona vietata e ha fermato l’uomo. Il 51enne, già sotto sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno, non ha rispettato le restrizioni. Durante i controlli, è emerso che aveva violato le regole di sicurezza imposte dalla misura di prevenzione. L’arresto si è concluso con la presa in custodia dell’uomo.

I carabinieri di San Prisco hanno tratto in arresto un 51enne del posto, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L'uomo è stato fermato nel territorio di Casagiove, mentre si trovava alla guida di un ciclomotore in compagnia di un soggetto pregiudicato, violando così le prescrizioni impostegli dall'Autorità giudiziaria. A seguito di perquisizione personale, il 51enne è stato trovato in possesso di 0,2 grammi di crack. Per tale motivo è stato altresì segnalato alla Prefettura competente quale assuntore di sostanza stupefacente.