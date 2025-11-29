Esselunga assume 50 lavoratori | ultimo giorno per candidarsi al Job Day a Monza
Esselunga assume a Monza e in Brianza. Sono circa 50 i candidati che verranno assunti nei supermercati del territorio. Il Job Day è fissato per il 4 dicembre, a Monza, ma per partecipare è necessario inviare la propria candidatura entro il giorno di domenica 30 novembre (ecco il link www. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
