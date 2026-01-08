Belpasso al via il confronto di maggioranza | sostegno confermato al sindaco Carlo Caputo

A Belpasso, si apre ufficialmente il confronto interno alla maggioranza che sostiene il sindaco Carlo Caputo. La fase di discussione mira a consolidare il sostegno e a definire le future linee di governo comunale, nel rispetto delle esigenze del territorio e delle aspettative della comunità. Un momento importante per il percorso amministrativo, volto a garantire stabilità e continuità nell’azione amministrativa del Comune.

Si è aperta ufficialmente la fase di confronto interno alla maggioranza che sostiene il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo. Al termine di una serie di incontri, culminati nella riunione di ieri sera, è emerso un clima di rinnovata collaborazione e, soprattutto, un sostegno unanime e convinto di.

