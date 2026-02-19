A che ora il bob domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 20 febbraio programma streaming

Il bob andrà in diretta domani alle 14:00, quando la gara si svolgerà sul tracciato di Cortina. La decisione di trasmettere l’evento in prima serata è stata presa per permettere a più spettatori di seguirlo, anche in streaming. Gli appassionati potranno seguire la competizione sui canali ufficiali e sulle piattaforme online. La gara di domani rappresenta un momento chiave per l’Italia, che spera di ottenere un buon risultato sulla pista di casa. L’attesa cresce tra tifosi e addetti ai lavori.

Domani, venerdì 20 febbraio, ci attende una ennesima giornata di estrema importanza per quanto riguarda il programma del bob nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sul budello ampezzano, intitolato ad Eugenio Monti, vivremo una giornata ricca di appuntamenti, con la consegna di altre medaglie con i Cinque Cerchi. Quale sarà il programma della giornata? Oggi, venerdì 20 febbraio, si partirà con le prove del bob a 4 maschile. Alle ore 10.00 toccherà alla quinta prova, seguita poi dalla sesta ed ultima. Per la gara di bob a 2 femminile, invece, si inizierà alle ore 18.00 con la prima manche, quindi alle ore 19.