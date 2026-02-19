A Bellaria scatta il conto alla rovescia per il ritorno delle Frecce Tricolori Pony Club ricevuto in Comune

A Bellaria, il sindaco Filippo Giorgetti ha incontrato giovedì una delegazione del Pony Club Frecce Tricolori, in vista del ritorno delle Frecce Tricolori. Il motivo dell'incontro è stato il coordinamento per l’evento che si terrà nelle prossime settimane, con esibizioni nel cielo della città. La visita ha rafforzato il legame tra le autorità e il club, mentre si preparano le prove generali e i dettagli organizzativi. L’attesa cresce tra i cittadini, pronti a vivere un nuovo spettacolo aereo.

Mentre cresce l'attesa per il grande ritorno a Bellaria Igea Marina della Pattuglia Acrobatica Nazionale, il sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto giovedì (19 febbraio) la gradita visita di cortesia di una rappresentanza del direttivo del Pony Club Frecce Tricolori n. 130 Rimini, composta dal presidente Mirco Giacomini accompagnato da Massimo Cicchetti e Alberto Esposito: i quali hanno omaggiato il primo cittadino con il poster ufficiale delle Frecce Tricolori 2026, oltre che con la brochure celebrativa del 65esimo anniversario della Pan.