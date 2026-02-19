19 febbraio 1513 Machiavelli arrestato e torturato Cos’era successo?

Il 19 febbraio 1513, Niccolò Machiavelli fu arrestato e sottoposto a tortura. La causa fu il suo coinvolgimento nelle fazioni politiche fiorentine, che aveva insospettito le autorità. Dopo aver scritto lettere e documenti considerati scomodi, venne catturato in un momento di tensione tra i partiti. La sua detenzione durò settimane e segnò un punto cruciale nella sua vita. La vicenda si inserisce in un periodo di forte instabilità politica a Firenze, dove i cambi di potere erano frequenti.

Firenze, 19 febbraio 2026 - Nel Rinascimento c'erano i 'banditori', cioè coloro il cui compito era leggere a gran voce i bandi della Repubblica. Il 19 febbraio 1513 fu il banditore civico Domenico di Nofri a leggere, in ben 50 luoghi della città di Firenze, il bando che annunciava il mandato di cattura per Niccolò Machiavelli. Ma perché era ricercato e cos'era successo? La vicenda del bando di cattura risulta ancora più interessante perché è legata alla stesura de "Il Principe", uno dei libri italiani più tradotti nel mondo che colloca in tutta la sua drammaticità il contesto in cui la grande opera del Segretario fiorentino è stata scritta.