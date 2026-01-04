Maduro arrestato in pigiama | cos' è successo davvero nel blitz

L’arresto di Nicolas Maduro, avvenuto mentre indossava il pigiama, ha suscitato molte discussioni riguardo ai dettagli e alle modalità dell’operazione. La cattura, definita da alcune fonti come un’operazione di alta precisione, ha attirato l’attenzione internazionale, sollevando interrogativi sulla strategia e le conseguenze di tale intervento. In questa analisi, si analizzeranno i fatti noti e le implicazioni di un episodio che ha avuto un forte impatto nel contesto politico venezuelano.

Come un blockbuster hollywoodiano. L'operazione di cattura del dittatore venezuelano Nicolas Maduro è stata coronata da pieno successo, «grazie a un dispiegamento di intelligence, uomini e armi che non ha eguali al mondo», come ha spiegato ieri il presidente Donald Trump parlando dalla sua residenza di Mar-a-Lago. Da poco più di ventiquattr'ore, Nicholas Maduro non è più il leader del Venezuela. Lui e la moglie Cilia sono stati presi in custodia dalle forze americane mentre dormivano in un compound di massima sicurezza a Caracas e trasferiti sulla nave da guerra americana Ivo Jima per essere condotti a New York, dove saranno detenuti presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

VENEZUELA, MADURO ARRESTATO/ Le domande aperte sull’operazione Usa e i dubbi sul futuro del Paese - Gli Usa sono intervenuti in Venezuela arrestando il Presidente Maduro e portandolo fuori dal Paese insieme alla moglie ... ilsussidiario.net

Trump abbatte Maduro. E il diritto internazionale Gli Stati Uniti di Donald Trump hanno attaccato il Venezuela e hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro. Con una clamorosa operazione, la notte scorsa, i militari statunitensi hanno realizzato il blitz, ordinat - facebook.com facebook

L'arrivo di #Maduro arrestato a New York. #Venezuela #quartarepubblica x.com

