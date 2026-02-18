Vittorio Sgarbi assolto per il caso del quadro rubato di Rutilio Manetti

Vittorio Sgarbi è stato assolto in tribunale a Reggio Emilia, dove era imputato per aver avuto in possesso il quadro di Rutilio Manetti rubato alcuni anni fa. Il giudice ha deciso che non ci sono prove sufficienti per accusarlo di riciclaggio, chiudendo così il procedimento. Il dipinto, intitolato “La cattura di San Pietro”, era stato ritrovato in una sua proprietà durante un'indagine precedente.

Sgarbi Assolto a Reggio Emilia: Finisce il Processo per il Quadro di Manetti. Vittorio Sgarbi è stato assolto dall'accusa di riciclaggio relativa al dipinto "La cattura di San Pietro" di Rutilio Manetti dal giudice per le udienze preliminari (GUP) del tribunale di Reggio Emilia. La sentenza, emessa il 17 febbraio 2026, pone fine a un lungo procedimento giudiziario che aveva visto lo storico dell'arte al centro di un'indagine sulla provenienza e la gestione dell'opera, precedentemente sottratta nel 2001. L'esito del processo, condotto con rito abbreviato, segna un punto fermo in una vicenda che ha sollevato un ampio dibattito pubblico e mediatico.