Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I calabresi devono reagire ad un periodo complicato, mentre i liguri vogliono proseguire il loro buon momento. Catanzaro-Virtus Entella si giocherà sabato 29 novembre alle ore 17.15 presso lo stadio Ceravolo. CATANZARO-VIRTUS ENTELLA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi hanno raccolto un solo punto nelle ultime due giornate e rischiano di essere risucchiati in zona playout. La squadra di Aquilani ha come obiettivo l’ingresso nei playoff, per cui devono tornare immediatamente a correre. I liguri sono in netta ripresa, come dimostra i 15 punti fin’ora ottenuti, e vengono da due pareggi contro Palermo ed Empoli e dalla prestigiosa vittoria contro l’Empoli. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Catanzaro-Virtus Entella, quattordicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla