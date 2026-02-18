Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 12 | 25

Il 18 febbraio 2026 alle 12:25, Astral Infomobilità ha segnalato che la circolazione sulla Roma e sul Lazio era tornata alla normalità dopo alcune interruzioni. Un incidente sulla Tangenziale all’altezza di Tor Cervara aveva causato rallentamenti tra Corso Francia e Nomentana, ma ora il traffico scorre più fluido. La linea regionale Metromare prosegue con i lavori di riqualificazione della stazione di Porta San Paolo, che blocca il servizio tra Porta San Paolo e Magliana fino a venerdì 20 febbraio, tra le 11 e le 16:30. In quei periodi, i pendolari devono usare la

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio circolazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare anche sulle consolari in entrata verso la città ad eccezione di un incidente sul tratto Urbano della Roma treno ma all'altezza dell'uscita Tor Cervara in direzione del centro sulla tangenziale prestare attenzione traffico rallentato da Corso Francia fino allo svincolo Nomentana in direzione di San Giovanni chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione di Porta San Paolo fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana e fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni mentre il servizio regolare tra Magliano e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento servizio della Regione Lazio