Vetro privo di provenienza sequestrati 400 articoli in un negozio a San Marco

Il Nucleo Attività Produttive della Polizia Locale di Venezia ha sequestrato 400 oggetti in vetro senza provenienza identificata in un negozio di San Marco. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che molti di questi articoli non avevano documenti che ne attestassero l’origine legale. Il negozio, specializzato in prodotti artigianali, si trova nel cuore del centro storico. Gli agenti hanno rimosso la merce e avviato le verifiche per risalire alla provenienza dei pezzi. Il negoziante dovrà spiegare l’origine di quei prodotti.

Lo comunica il comune di Venezia. Gli assessori Costalonga e Pesce: «Controlli costanti per tutelare le regole e gli artigiani» Durante l’attività ispettiva gli operatori hanno accertato l’esposizione e la messa in vendita di numerosi articoli in vetro, tra cui bracciali, monili e oggettistica varia, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato. In particolare, i prodotti risultavano sprovvisti dell’indicazione del produttore o dell’importatore, della specificazione dei materiali utilizzati e dell’eventuale presenza di sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana o per l’ambiente.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

