Verso Roma–Cremonese | guai a sottovalutare la gara | qui si decide come arrivi alla Juve

Il match tra Roma e Cremonese, in programma domenica sera all’Olimpico, si gioca perché entrambe le squadre vogliono evitare passi falsi che potrebbero compromettere le prossime partite. La Cremonese tenta di trovare punti utili per uscire dalla crisi, mentre la Roma punta a consolidare la posizione in classifica. La sfida si svolge in un momento delicato, con i giallorossi che devono prepararsi alla trasferta di Juventus, e ogni risultato potrà influenzare il morale e le strategie future.

Domenica 22 febbraio 2026 alle 20:45 l’Olimpico ospita Roma-Cremonese, un incrocio che sulla carta sembra “gentile”, ma che per calendario e contesto rischia di diventare il classico scivolone che ti morde la stagione. Il motivo è semplice: nello stesso turno, in alto, si incrociano partite che possono togliere punti alle dirette rivali. C’è Atalanta–Napoli (quindi qualcuno rallenta per forza) e, prima ancora, la Juventus ha il Como. In un campionato dove la Roma sta inseguendo il posto Champions con margini sottilissimi, trasformare questo “turno favorevole” in tre punti veri è quasi un obbligo morale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

