Roma-Como 1-0 la decide Wesley | Gasperini si riavvicina alla vetta
La Roma si risveglia in campionato con una vittoria fondamentale contro il Como, decisiva Wesley. Dopo il successo in Europa League contro il Celtic, i giallorossi dimostrano di essere in buona forma, riavvicinandosi alla vetta della classifica, mentre l'Atalanta di Gasperini si avvicina ai vertici del campionato.
La bella vittoria in Europa League contro il Celtic ha mostrato nuovamente una Roma tonica e che ha ben risposto alle due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari. Proprio in Serie A servirà però ritornare al successo, con la formazione di Gasperini che ci proverà contro il Como per provare anche a recuperare terreno in classifica sia ai partenopei che al Milan, che ieri hanno compiuto passi falsi rispettivamente con Udinese e Sassuolo. Segui la diretta del match dello Stadio Olimpico su SololaRoma.it. 15 minuti fa 15 Dicembre 2025 22:35 22:35 Giallo per Wesley. 89?-Cartellino giallo per Wesley che ferma in maniera irregolare la cavalcata sulla fascia di Nico Paz. Sololaroma.it
Roma - Como 1-0 • Gli Highlights • Serie A 2025-26
Serie A, Roma-Como 1-0: Gasp riparte con Wesley e consolida il quarto posto - Un gol del brasiliano regala i tre punti ai giallorossi dopo due ko consecutivi, Fabregas scivola a - sportmediaset.mediaset.it
La Roma torna vicinissima alla vetta della Serie A, basta Wesley per battere 1-0 il Como - Gasperini è a un punto dal Napoli e a tre dall’Inter capolista. fanpage.it
Serie A, dopo i primi 45' Roma-Como 0-0: sfida per un posto in Champions. Juve corsara a Bologna (0-1), Genoa-Inter 1-2 e nerazzurri in vetta. Fiorentina-Verona 1-2, vacilla la panchina viola. Milan-Sassuolo 2-2. Atalanta-Cagliari 2-1. La Lazio in 9 vince a P - facebook.com facebook
La #FIFA dà ragione al Marocco: El Aynaoui assente per Roma-Como. Il centrocampista è stato convocato dalla sua Nazionale per la Coppa d'Africa x.com