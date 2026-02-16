Venti forti su Napoli e temporali nuova allerta meteo della Protezione civile
La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la Campania, a causa di venti intensi che stanno colpendo Napoli e di temporali che si stanno sviluppando nel sud della regione. La perturbazione ha portato raffiche di vento che raggiungono i 70 kmh e piogge torrenziali, provocando disagi nelle zone più a rischio. L’allerta gialla resterà in vigore per ventiquattro ore, fino alle 18 di martedì.
Sono attese correnti occidentali con raffiche anche intense, in rotazione da Nord-Ovest nella notte, con mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte In provincia di Napoli il rischio principale riguarda soprattutto il vento: sono attese correnti occidentali con raffiche anche intense, in rotazione da Nord-Ovest nella notte, con mare agitato e possibili mareggiate lungo le coste esposte. La stessa allerta sul vento interessa quasi tutto il territorio regionale, a esclusione delle zone dell’Alto Volturno e Matese e dell’area di Alta Irpinia e Sannio. Diversa la situazione per i temporali: la criticità idrogeologica di livello giallo riguarda soprattutto il Sud della regione - Piana del Sele, Tanagro e Cilento - dove i fenomeni potranno essere improvvisi, localmente intensi e accompagnati anche da grandine e fulmini.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Venti forti in arrivo su Napoli e Campania: nuova allerta meteo della Protezione civile
La Protezione civile della Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo per venti forti, valido dalle 20 di oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 14 di giovedì 8 gennaio.
Temporali e vento forte in arrivo su Napoli e provincia: allerta meteo arancione della Protezione civile
Una perturbazione temporalesca e venti intensi si avvicinano a Napoli e alla sua provincia, causando l'emissione di un’allerta arancione da parte della Protezione civile regionale.
