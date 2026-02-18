Maria, infuriata, interrompe bruscamente la registrazione di Uomini e Donne di martedì 17 febbraio 2026 perché un concorrente si presenta senza preavviso. La tensione cresce quando alcuni partecipanti contestano le decisioni del pubblico, creando un clima teso in studio. La produzione decide di stoppare le riprese prima del previsto, lasciando gli spettatori senza una conclusione chiara.

La registrazione di Uomini e Donne di martedì 17 febbraio 2026 ha lasciato un retrogusto diverso dal solito. Non solo perché, in modo piuttosto anomalo, sarebbe durata appena un’ora, ma soprattutto per il clima che si sarebbe respirato in studio e dietro le quinte. Secondo quanto trapela, Maria De Filippi sarebbe apparsa scocciata e infastidita, con l’attenzione concentrata quasi interamente sulla questione Cinzia Paolini e sull’assenza di Mario Lenti. Lucia Marino svela il motivo per cui non è più a Uomini e Donne Uomini e Donne: la registrazione lampo del 17-02-2026. Il primo elemento che ha fatto discutere è la durata straordinariamente breve di tale puntata. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, Maria furiosa: registrazione termina in anticipo

Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni: registrazione 1 Dicembre 2025

Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioniLa registrazione di Uomini e Donne del 9 dicembre 2025 svela nuove evoluzioni tra i protagonisti del parterre over, con momenti intensi tra baci, dichiarazioni e chiusure.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.