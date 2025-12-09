Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025 | le anticipazioni

La registrazione di Uomini e Donne del 9 dicembre 2025 svela nuove evoluzioni tra i protagonisti del parterre over, con momenti intensi tra baci, dichiarazioni e chiusure. Le dinamiche si fanno più complesse, portando a cambiamenti negli equilibri e aprendo nuove prospettive per i partecipanti.

La registrazione di martedì 9 dicembre 2025 riporta in studio dinamiche molto attese. Nel parterre over, fra baci messi in discussione, dichiarazioni d'amore e chiusure definitive, cambiano equilibri e prospettive. Sul fronte dei tronisti, Flavio Ubirti fissa la sua scelta, mentre Ciro Solimeno rompe il ghiaccio con le prime esterne. Ecco cosa è emerso dalla giornata negli studi di Roma. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 9 Dicembre 2025: Gemma contro Mario. Gemma Galgani punta il dito contro Mario Lenti: il bacio con Maria G. sarebbe, secondo lei, un gesto tattico per allontanarsi da lei, non il segno di un reale interesse.

